Пограничники атаковали вражеские блиндажи, технику и живую силу противника на Волчанском направлении. ВИДЕО

Пограничники "Форпоста" уничтожают технику и живую силу противника ударными БпЛА на Волчанском направлении. Воинам удалось атаковать вражеские блиндажи и личный состав противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите: Воины 57 ОМПБр успешно атаковали вражеские тайники и оккупантов в зданиях на Волчанском направлении. ВИДЕО

