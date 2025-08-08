Пограничники атаковали вражеские блиндажи, технику и живую силу противника на Волчанском направлении. ВИДЕО
Пограничники "Форпоста" уничтожают технику и живую силу противника ударными БпЛА на Волчанском направлении. Воинам удалось атаковать вражеские блиндажи и личный состав противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
