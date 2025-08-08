УКР
Прикордонники атакували ворожі бліндажі, техніку та живу силу противника на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники "Форпосту" знищують техніку та живу силу противника ударними БпЛА на Вовчанському напрямку. Воїнам вдалося атакувати ворожі бліндажі та особовий склад противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться: Воїни 57 ОМПБр успішно атакували ворожі схованки та окупантів у будівлях на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

