Прикордонники атакували ворожі бліндажі, техніку та живу силу противника на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники "Форпосту" знищують техніку та живу силу противника ударними БпЛА на Вовчанському напрямку. Воїнам вдалося атакувати ворожі бліндажі та особовий склад противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль