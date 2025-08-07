Воїни 57 ОМПБр успішно атакували ворожі схованки та окупантів у будівлях на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
Бійці 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка ліквідували російських загарбників та атакували дронами-камікадзе їхні схованки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі ОСУВ "Хортиця".
