УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11128 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
294 0

Воїни 57 ОМПБр успішно атакували ворожі схованки та окупантів у будівлях на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Бійці 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка ліквідували російських загарбників та атакували дронами-камікадзе їхні схованки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі ОСУВ "Хортиця".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Всього за тиждень "Птахи Мадяра" ліквідували 1178 російських загарбників ударами дронів-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18383) ліквідація (4309) 57 окрема мотопіхотна бригада (108)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 