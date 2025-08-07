1 084 8
Всього за тиждень "Птахи Мадяра" ліквідували 1178 російських загарбників ударами дронів-камікадзе. ВIДЕО
Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" продовжують нищити російських штурмовиків. З 1-го по 7-ме серпня було ліквідовано 1178 окупантів.
Новим відео з ліквідацією окупантів поділилися у себе у соцмережах українські захисники, інформує Цензор.НЕТ.
Чуєш, срань, своїй матусі будеш з ***** відео викладати, підзаборна.
Допомагаймо, хто, як може Захисникам України!
Українці, це ж, не оте болото, із оточення зеленського та осіб Урядового кварталу, що тільки мародерять гроші на КРОВІ, як шурма, міндіч, чернишов, комар, трубіцин, катлєта, аброхамій,…… та служки, на канікулах з ВРУ!!