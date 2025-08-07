Всього за тиждень "Птахи Мадяра" ліквідували 1178 російських загарбників ударами дронів-камікадзе. ВIДЕО

Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" продовжують нищити російських штурмовиків. З 1-го по 7-ме серпня було ліквідовано 1178 окупантів.

Новим відео з ліквідацією окупантів поділилися у себе у соцмережах українські захисники, інформує Цензор.НЕТ.

