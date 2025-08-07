УКР
Всього за тиждень "Птахи Мадяра" ліквідували 1178 російських загарбників ударами дронів-камікадзе. ВIДЕО

Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" продовжують нищити російських штурмовиків. З 1-го по 7-ме серпня було ліквідовано 1178 окупантів.

Новим відео з ліквідацією окупантів поділилися у себе у соцмережах українські захисники, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Пострілом у голову було ліквідовано російського загарбника, який видерся на руїни будинку на Донеччині. ВIДЕО

армія рф (18383) ліквідація (4309) 414 Птахи Мадяра (35)


"Птахам Мадяра"-черговий респект...
07.08.2025 22:12 Відповісти
Автор: Ангеліна Шорохова
Чуєш, срань, своїй матусі будеш з ***** відео викладати, підзаборна.
07.08.2025 22:13 Відповісти
Такі як Мад'яр мають керувати державою.
07.08.2025 22:14 Відповісти
Дякуємо, Птахам Мадяра та їх Родинам!
Допомагаймо, хто, як може Захисникам України!
Українці, це ж, не оте болото, із оточення зеленського та осіб Урядового кварталу, що тільки мародерять гроші на КРОВІ, як шурма, міндіч, чернишов, комар, трубіцин, катлєта, аброхамій,…… та служки, на канікулах з ВРУ!!
07.08.2025 22:17 Відповісти
Дивна якась ситуація. Птахи Мадяра ОДНА ОКРЕМА БРИГАДА БПЛА знищує більше ворогів ніж УСІ СИЛИ БЕЗПІЛОТНИХ СИСТЕМ разом узяті під керівництвом того самого Мадяра.
07.08.2025 22:29 Відповісти
Якісь кацапи всі похмурі - жодного з посмішкою не побачив.Чого-б це?
07.08.2025 22:34 Відповісти
Молодці,але 1170 це денна статистика по всіх втратах,отже вони виконують десь 12% всіх втрат москалів.
07.08.2025 22:35 Відповісти
нет основные потери орков сейчас от дронов
07.08.2025 22:44 Відповісти
 
 