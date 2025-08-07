1 298 9
Всего за неделю "Птицы Мадяра" ликвидировали 1178 российских захватчиков ударами дронов-камикадзе.. ВИДЕО
Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птицы Мадьяра" продолжают уничтожать российских штурмовиков. С 1-го по 7-е августа было ликвидировано 1178 оккупантов.
Новым видео с ликвидацией оккупантов поделились у себя в соцсетях украинские защитники, информирует Цензор.НЕТ.
Чуєш, срань, своїй матусі будеш з ***** відео викладати, підзаборна.
Допомагаймо, хто, як може Захисникам України!
Українці, це ж, не оте болото, із оточення зеленського та осіб Урядового кварталу, що тільки мародерять гроші на КРОВІ, як шурма, міндіч, чернишов, комар, трубіцин, катлєта, аброхамій,…… та служки, на канікулах з ВРУ!!