Всего за неделю "Птицы Мадяра" ликвидировали 1178 российских захватчиков ударами дронов-камикадзе.. ВИДЕО

Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птицы Мадьяра" продолжают уничтожать российских штурмовиков. С 1-го по 7-е августа было ликвидировано 1178 оккупантов.

Новым видео с ликвидацией оккупантов поделились у себя в соцсетях украинские защитники, информирует Цензор.НЕТ.

