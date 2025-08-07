РУС
Всего за неделю "Птицы Мадяра" ликвидировали 1178 российских захватчиков ударами дронов-камикадзе.. ВИДЕО

Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птицы Мадьяра" продолжают уничтожать российских штурмовиков. С 1-го по 7-е августа было ликвидировано 1178 оккупантов.

Новым видео с ликвидацией оккупантов поделились у себя в соцсетях украинские защитники, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Выстрелом в голову был ликвидирован российский захватчик, который забрался на руины дома в Донецкой области. ВИДЕО

"Птахам Мадяра"-черговий респект...
07.08.2025 22:12
07.08.2025 23:16
Автор: Ангеліна Шорохова
Чуєш, срань, своїй матусі будеш з ***** відео викладати, підзаборна.
07.08.2025 22:13
Такі як Мад'яр мають керувати державою.
07.08.2025 22:14
Дякуємо, Птахам Мадяра та їх Родинам!
Допомагаймо, хто, як може Захисникам України!
Українці, це ж, не оте болото, із оточення зеленського та осіб Урядового кварталу, що тільки мародерять гроші на КРОВІ, як шурма, міндіч, чернишов, комар, трубіцин, катлєта, аброхамій,…… та служки, на канікулах з ВРУ!!
07.08.2025 22:17
Дивна якась ситуація. Птахи Мадяра ОДНА ОКРЕМА БРИГАДА БПЛА знищує більше ворогів ніж УСІ СИЛИ БЕЗПІЛОТНИХ СИСТЕМ разом узяті під керівництвом того самого Мадяра.
07.08.2025 22:29
Якісь кацапи всі похмурі - жодного з посмішкою не побачив.Чого-б це?
07.08.2025 22:34
Молодці,але 1170 це денна статистика по всіх втратах,отже вони виконують десь 12% всіх втрат москалів.
07.08.2025 22:35
нет основные потери орков сейчас от дронов
07.08.2025 22:44
 
 