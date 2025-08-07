РУС
Выстрелом в голову был ликвидирован российский захватчик, который взобрался на руины дома в Донецкой области.. ВИДЕО

Российский захватчик взобрался на руины дома, чтобы повесить то ли антенну, то ли флаг. Однако боец 501-го отдельного батальона морской пехоты одним точным выстрелом в голову прервал выполнение этой миссии и ликвидировал россиянина на Константиновском направлении в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

армия РФ (20232) ликвидация (3922) Донецкая область (10421)


вот пуля пролетела і ага... біла лада..
07.08.2025 20:47 Ответить
так само потрібно зробити з путіним
07.08.2025 20:51 Ответить
Ювелірно
07.08.2025 20:55 Ответить
вот пуля пролетела і ага... біла лада..
07.08.2025 20:47 Ответить
так само потрібно зробити з путіним
07.08.2025 20:51 Ответить
Ты еще, билят, х-ло владимир владимировичем назови.
07.08.2025 20:54 Ответить
путінтуп
07.08.2025 21:11 Ответить
Ти щойно зробив 🤣
07.08.2025 21:12 Ответить
Та ну, нах. Как там рыжая псина, ногами еще перебирает?
07.08.2025 21:18 Ответить
Красівєнько
07.08.2025 20:52 Ответить
Ювелірно
07.08.2025 20:55 Ответить
третий глаз открылся)))
07.08.2025 20:57 Ответить
Почему без шапки?!
🫡🇺🇦
07.08.2025 20:58 Ответить
Хотів прокукурікати
07.08.2025 20:59 Ответить
З однієї сторони - плюс один, з іншої - мінус один...
07.08.2025 20:59 Ответить
Саме той випадок, коли пуля не дура !
07.08.2025 21:06 Ответить
Як гарно, аж настрій піднявся.
07.08.2025 21:07 Ответить
интересно а кевларовая каска выдержала бы ? у этого коня её не было
07.08.2025 21:10 Ответить
А він не міг видертися на руїни свого будинку у Сиктивкарі? Треба було пертися за тисячі кілометрів в Україну?
07.08.2025 21:13 Ответить
Красівоє
07.08.2025 21:14 Ответить
Ваня, в якому вусі дзвенить ?
07.08.2025 21:19 Ответить
був кацап-нема кацапа... респект морпіху ЗСУ...
07.08.2025 21:39 Ответить
 
 