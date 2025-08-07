3 144 19
Выстрелом в голову был ликвидирован российский захватчик, который взобрался на руины дома в Донецкой области.. ВИДЕО
Российский захватчик взобрался на руины дома, чтобы повесить то ли антенну, то ли флаг. Однако боец 501-го отдельного батальона морской пехоты одним точным выстрелом в голову прервал выполнение этой миссии и ликвидировал россиянина на Константиновском направлении в Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
