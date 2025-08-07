РУС
В течение месяца на Торецком направлении уничтожено 3 ББМ, РСЗО, 10 БПЛА и около сотни оккупантов.. ВИДЕО

В течение прошлого месяца на Торецком направлении украинские защитники поймали 3 вражеские ББМ, РСЗО, 3 транспортных средства, 10 БпЛА различного типа, 7 вражеских антенн, блиндажи и укрытия врага.

Кроме того бойцы сводной бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции ликвидировали около сотни оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские десантники обороняют Покровск от российской ДРГ и уничтожают оккупантов.

Упродовж місяця на Торецькому напрямку знищено 3 ББМ, РСЗВ, 10 БпЛА та близько сотні окупантів.
Це якась муйня.
Всього 3 окупанти в день знищуються в Торецьку?
07.08.2025 19:10 Ответить
Якась помилка, то мабуть за тиждень
07.08.2025 19:35 Ответить
 
 