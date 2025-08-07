Упродовж місяця на Торецькому напрямку знищено 3 ББМ, РСЗВ, 10 БпЛА та близько сотні окупантів. ВIДЕО
Упродовж минулого місяця на Торецькому напрямку українські захисники вполювали 3 ворожі ББМ, РСЗВ, 3 транспортні засоби, 10 БпЛА різного типу, 7 ворожих антен, бліндажі та укриття ворога.
Крім того бійці зведеної бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції ліквідували близько сотні окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це якась муйня.
Всього 3 окупанти в день знищуються в Торецьку?