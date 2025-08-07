УКР
Упродовж місяця на Торецькому напрямку знищено 3 ББМ, РСЗВ, 10 БпЛА та близько сотні окупантів. ВIДЕО

Упродовж минулого місяця на Торецькому напрямку українські захисники вполювали 3 ворожі ББМ, РСЗВ, 3 транспортні засоби, 10 БпЛА різного типу, 7 ворожих антен, бліндажі та укриття ворога.

Крім того бійці зведеної бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції ліквідували близько сотні окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Упродовж місяця на Торецькому напрямку знищено 3 ББМ, РСЗВ, 10 БпЛА та близько сотні окупантів.
Це якась муйня.
Всього 3 окупанти в день знищуються в Торецьку?
07.08.2025 19:10 Відповісти
Якась помилка, то мабуть за тиждень
07.08.2025 19:35 Відповісти
 
 