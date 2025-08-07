2 895 12
Українські десантники обороняють Покровськ від російської ДРГ та нищать окупантів. ВIДЕО
Понад місяць ворог не полишає спроби проникнути в Покровськ, застосовуючи ДРГ. Головне їх завдання – накопичити живу силу для подальших дій.
Завдяки злагодженим діям бригад 7-го корпусу ДШВ та суміжними підрозділам Сил Оборони ворожі групи вдається ліквідувати. За допомогою дронів, засобів розвідки та зусиллями бійців росіян знаходять та нищать, повідомляє Цензор.НЕТ.
Оборонці міста продовжують посилено моніторити ймовірні місця проникнення ворога. Наразі Покровськ – чистий від ворожих ДРГ та повністю під контролем українських військових.
