2 895 12

Українські десантники обороняють Покровськ від російської ДРГ та нищать окупантів. ВIДЕО

Понад місяць ворог не полишає спроби проникнути в Покровськ, застосовуючи ДРГ. Головне їх завдання – накопичити живу силу для подальших дій.

Завдяки злагодженим діям бригад 7-го корпусу ДШВ та суміжними підрозділам Сил Оборони ворожі групи вдається ліквідувати. За допомогою дронів, засобів розвідки та зусиллями бійців росіян знаходять та нищать, повідомляє Цензор.НЕТ.

Оборонці міста продовжують посилено моніторити ймовірні місця проникнення ворога. Наразі Покровськ – чистий від ворожих ДРГ та повністю під контролем українських військових.

Автор: 

Донецька область (9238) Десантно-штурмові війська ДШВ (231) Покровськ (752) ДРГ (120) Покровський район (850)


Топ коментарі
+3
Ці порожні реляції не проканають. За ними життя людей на яких зеленому генералітету насрати.
07.08.2025 18:49 Відповісти
+2
Не спокійно. Вистежують та нищать дронами.
07.08.2025 18:51 Відповісти
+2
Везіння і вдачі захисникам України!
07.08.2025 19:20 Відповісти
А москвіч, захищається від ТЦК??
07.08.2025 18:45 Відповісти
Судячи з новини, рашистські ДРГ спокійно заходять собі в Покровськ і там вже намагаються накопичуватися.
07.08.2025 18:46 Відповісти
Не спокійно. Вистежують та нищать дронами.
07.08.2025 18:51 Відповісти
Ці порожні реляції не проканають. За ними життя людей на яких зеленому генералітету насрати.
07.08.2025 18:49 Відповісти
Цензор, відключи вже коменти на сайті, як свого часу на Цензору.нет. Годі диванних ікспердів лобоми зіштовхувати
07.08.2025 18:49 Відповісти
Вогнегасник дати?
07.08.2025 19:03 Відповісти
Ні.
07.08.2025 19:47 Відповісти
Хай живед'Єрмак!!! І 30-ь срібняків.
07.08.2025 19:55 Відповісти
???
07.08.2025 20:14 Відповісти
Нехай боженька береже кожного українського героя! Слава Україні!
07.08.2025 18:50 Відповісти
Везіння і вдачі захисникам України!
07.08.2025 19:20 Відповісти
🫡🇺🇦
07.08.2025 20:52 Відповісти
 
 