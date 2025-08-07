РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13280 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
3 295 12

Украинские десантники защищают Покровск от российской ДРГ и уничтожают оккупантов. ВИДЕО

Больше месяца враг не оставляет попытки проникнуть в Покровск, применяя ДРГ. Главная их задача - накопить живую силу для дальнейших действий.

Благодаря слаженным действиям бригад 7-го корпуса ДШВ и смежными подразделениям Сил Обороны вражеские группы удается ликвидировать. С помощью дронов, средств разведки и усилиями бойцов россиян находят и уничтожают, сообщает Цензор.НЕТ.

Защитники города продолжают усиленно мониторить вероятные места проникновения врага. Сейчас Покровск - чистый от вражеских ДРГ и полностью под контролем украинских военных.

Также смотрите: Силы обороны остановили штурм, ликвидировав россиян и уничтожив укрытие на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Донецкая область (10421) Десантно-штурмовые войска (229) Покровск (722) ДРГ (112) Покровский район (844)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Ці порожні реляції не проканають. За ними життя людей на яких зеленому генералітету насрати.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:49 Ответить
+2
Не спокійно. Вистежують та нищать дронами.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:51 Ответить
+2
Везіння і вдачі захисникам України!
показать весь комментарий
07.08.2025 19:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А москвіч, захищається від ТЦК??
показать весь комментарий
07.08.2025 18:45 Ответить
Судячи з новини, рашистські ДРГ спокійно заходять собі в Покровськ і там вже намагаються накопичуватися.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:46 Ответить
Не спокійно. Вистежують та нищать дронами.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:51 Ответить
Ці порожні реляції не проканають. За ними життя людей на яких зеленому генералітету насрати.
показать весь комментарий
07.08.2025 18:49 Ответить
Цензор, відключи вже коменти на сайті, як свого часу на Цензору.нет. Годі диванних ікспердів лобоми зіштовхувати
показать весь комментарий
07.08.2025 18:49 Ответить
Вогнегасник дати?
показать весь комментарий
07.08.2025 19:03 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:47 Ответить
Хай живед'Єрмак!!! І 30-ь срібняків.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:55 Ответить
???
показать весь комментарий
07.08.2025 20:14 Ответить
Нехай боженька береже кожного українського героя! Слава Україні!
показать весь комментарий
07.08.2025 18:50 Ответить
Везіння і вдачі захисникам України!
показать весь комментарий
07.08.2025 19:20 Ответить
🫡🇺🇦
показать весь комментарий
07.08.2025 20:52 Ответить
 
 