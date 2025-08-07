Украинские десантники защищают Покровск от российской ДРГ и уничтожают оккупантов. ВИДЕО

Больше месяца враг не оставляет попытки проникнуть в Покровск, применяя ДРГ. Главная их задача - накопить живую силу для дальнейших действий.

Благодаря слаженным действиям бригад 7-го корпуса ДШВ и смежными подразделениям Сил Обороны вражеские группы удается ликвидировать. С помощью дронов, средств разведки и усилиями бойцов россиян находят и уничтожают, сообщает Цензор.НЕТ.

Защитники города продолжают усиленно мониторить вероятные места проникновения врага. Сейчас Покровск - чистый от вражеских ДРГ и полностью под контролем украинских военных.

Также смотрите: Силы обороны остановили штурм, ликвидировав россиян и уничтожив укрытие на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО