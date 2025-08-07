1 175 1
Силы обороны остановили штурм, ликвидировав россиян и уничтожив укрытия на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Операторы БПЛА бригады "Сталевий Кордон" нанесли удар по вражеской группе, которая приближалась к нашим позициям с намерением штурма. Некоторые оккупанты пытались спрятаться в кустах, но т- напрасно.
Также пограничники разрушили три укрытия, где прятались вражеские силы. По предварительным данным, по меньшей мере, трое оккупантов ликвидированы, еще двое - ранены на Северо-Слобожанском направлении, передает Цензор.НЕТ.
