Силы обороны остановили штурм, ликвидировав россиян и уничтожив укрытия на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Операторы БПЛА бригады "Сталевий Кордон" нанесли удар по вражеской группе, которая приближалась к нашим позициям с намерением штурма. Некоторые оккупанты пытались спрятаться в кустах, но т- напрасно.

Также пограничники разрушили три укрытия, где прятались вражеские силы. По предварительным данным, по меньшей мере, трое оккупантов ликвидированы, еще двое - ранены на Северо-Слобожанском направлении, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники ликвидировали вражескую пехоту, уничтожили мототехнику, автомобили и бронемашины в Донецкой области. ВИДЕО

армия РФ (20232) Госпогранслужба (6729) уничтожение (7618)


А отой «масквіч», із взводом братків, відбивається від ТЦК??
07.08.2025 18:48 Ответить
 
 