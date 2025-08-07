Сили оборони зупинили штурм, ліквідувавши росіян та знищивши укриття на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Оператори БпЛА бригади "Сталевий Кордон" завдали удару по ворожій групі, яка наближалася до наших позицій із наміром штурму. Деякі окупанти намагались заховатись у кущах, але марно.

Також прикордонники зруйнували три укриття, де ховалися ворожі сили. За попередніми даними, щонайменше трьох окупантів ліквідовано, ще двох – поранено на Північно-Слобожанському напрямку, передає Цензор.НЕТ.

