1 002 1
Сили оборони зупинили штурм, ліквідувавши росіян та знищивши укриття на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
Оператори БпЛА бригади "Сталевий Кордон" завдали удару по ворожій групі, яка наближалася до наших позицій із наміром штурму. Деякі окупанти намагались заховатись у кущах, але марно.
Також прикордонники зруйнували три укриття, де ховалися ворожі сили. За попередніми даними, щонайменше трьох окупантів ліквідовано, ще двох – поранено на Північно-Слобожанському напрямку, передає Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар07.08.2025 18:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль