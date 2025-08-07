Прикордонники ліквідували ворожу піхоту, знищили мототехніку, автівки та бронемашини на Донеччині. ВIДЕО

Оператори БпЛА підрозділу "Фенікс" Державної прикордонної служби України продовжують нищити ворога з неба. У мережі з’явилося відео з чергової серії невдалих спроб російських загарбників врятуватись від прицільної роботи українських дронів на Донеччині.

На кадрах видно, як ворожа піхота, мототехніка, автотехніка та навіть бронетехніка потрапляють під удари безпілотників. Жодні маневри та втечі не врятували окупантів від знищення, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Оператори Сил спеціальних операцій виявили та знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". ВIДЕО