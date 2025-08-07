УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10643 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
677 0

Прикордонники ліквідували ворожу піхоту, знищили мототехніку, автівки та бронемашини на Донеччині. ВIДЕО

Оператори БпЛА підрозділу "Фенікс" Державної прикордонної служби України продовжують нищити ворога з неба. У мережі з’явилося відео з чергової серії невдалих спроб російських загарбників врятуватись від прицільної роботи українських дронів на Донеччині.

На кадрах видно, як ворожа піхота, мототехніка, автотехніка та навіть бронетехніка потрапляють під удари безпілотників. Жодні маневри та втечі не врятували окупантів від знищення, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Оператори Сил спеціальних операцій виявили та знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18383) Держприкордонслужба ДПСУ (6299) знищення (7931)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 