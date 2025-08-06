Оператори Сил спеціальних операцій виявили та знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". ВIДЕО

Оператори Сил спеціальних операцій провели високоточну спецоперацію з виявлення та знищення російської реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Спершу бійці ССО за допомогою розвідувального БПЛА провели ретельний моніторинг маршруту пересування ворожої установки. Виявивши потенційні шляхи її руху, оператори застосували інноваційний підхід — дистанційно замінували місцевість за допомогою FPV-дронів, споряджених протитанковими мінами ПТМ-2, інформує Цензор.НЕТ.

Завдяки точності та злагодженості дій, результат не змусив себе чекати: ворог потрапив у підготовлену пастку. Потужний вибух повністю знищив "Град" — залізо розлетілося на уламки.

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