Операторы Сил специальных операций обнаружили и уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО
Операторы Сил специальных операций провели высокоточную спецоперацию по выявлению и уничтожению российской реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".
Сначала бойцы ССО с помощью разведывательного БПЛА провели тщательный мониторинг маршрута передвижения вражеской установки. Обнаружив потенциальные пути ее движения, операторы применили инновационный подход - дистанционно заминировали местность с помощью FPV-дронов, снаряженных противотанковыми минами ПТМ-2, информирует Цензор.НЕТ.
Благодаря точности и слаженности действий результат не заставил себя ждать: враг попал в подготовленную ловушку. Мощный взрыв полностью уничтожил "Град" - железо разлетелось на части.
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