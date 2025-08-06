Нацгвардейцы уничтожили средства радиоэлектронной борьбы, личный состав, а также склады с боекомплектом россиян. ВИДЕО

На Купянском направлении бригада "Буревій" продолжает системно уничтожать врага. На этот раз под метким огнем был уничтожен ряд вражеских целей, среди которых: средства радиоэлектронной борьбы, личный состав противника, а также склады с боекомплектом.

Видео боевой работы было обнародовано на канале Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник, как всегда, пытается применять различные методы маскировки. Но несмотря на все усилия врага, результат всегда один - мы его обнаруживаем и уничтожаем", - сообщили бойцы.

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