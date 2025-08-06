Нацгвардійці знищили засоби радіоелектронної боротьби, особовий склад, а також склади з боєкомплектом росіян. ВIДЕО
На Куп’янському напрямку бригада "Буревій" продовжує системно нищити ворога. Цього разу під влучним вогнем було знищено низку ворожих цілей, серед яких: засоби радіоелектронної боротьби, особовий склад противника, а також склади з боєкомплектом.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.
"Противник, як завжди, намагається застосовувати різні методи маскування. Та попри всі зусилля ворога, результат завжди один — ми його виявляємо та знищуємо", - повідомили бійці.
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