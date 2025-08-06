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Дрон-камікадзе спецпризначенців уразив окупанта так, що його тіло підлетіло на кілька метрів. ВIДЕО

Оператори підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ UA_REG_Team так уразили ворожого піхотинця, що той піднявся над землею на кілька метрів.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Загарбник намагався сховатися у високій траві, до того ж удавав з себе мертвого, але був помічений нашими аеророзвідниками. Дрон-камікадзе зробив коло над росіянином, а потім уразив його та так, що окупант підлетів на кілька метрів у диму та вогні.

Дивіться: Сили безпілотних систем уразили російський комплекс спостереження "Муром", танк гаубицю та вантажівку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18375) ліквідація (4305) ССО Сили спеціальних операцій (547)


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Да, хорошо но только у скота нет тела, туша то, протухшая ватная туша.
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06.08.2025 21:29 Відповісти
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06.08.2025 21:31 Відповісти
как писал Жванецкий - салат не даёт такого полёта.... Из миниатюры "Тренер"
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06.08.2025 21:32 Відповісти
Низько пішов. Мабуть дощ буде...
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06.08.2025 21:42 Відповісти
 
 