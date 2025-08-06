Дрон-камікадзе спецпризначенців уразив окупанта так, що його тіло підлетіло на кілька метрів. ВIДЕО

Оператори підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ UA_REG_Team так уразили ворожого піхотинця, що той піднявся над землею на кілька метрів.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Загарбник намагався сховатися у високій траві, до того ж удавав з себе мертвого, але був помічений нашими аеророзвідниками. Дрон-камікадзе зробив коло над росіянином, а потім уразив його та так, що окупант підлетів на кілька метрів у диму та вогні.

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