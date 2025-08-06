Дрон-камікадзе спецпризначенців уразив окупанта так, що його тіло підлетіло на кілька метрів. ВIДЕО
Оператори підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ UA_REG_Team так уразили ворожого піхотинця, що той піднявся над землею на кілька метрів.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Загарбник намагався сховатися у високій траві, до того ж удавав з себе мертвого, але був помічений нашими аеророзвідниками. Дрон-камікадзе зробив коло над росіянином, а потім уразив його та так, що окупант підлетів на кілька метрів у диму та вогні.
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Серый Вовк
показати весь коментар06.08.2025 21:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Green Bill #603485
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Григорий Бондаренко #527937
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Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар06.08.2025 21:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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