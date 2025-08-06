Сили безпілотних систем уразили російський комплекс спостереження "Муром", танк гаубицю та вантажівку. ВIДЕО

Оператори 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем під час нічної роботи атакували ворожу техніку.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі Сил безпілотних систем ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

На одному з ключових напрямків фронту розрахунки Nemesis успішно завдали вогневого ураження російському танку, причіпній гаубиці та знищили вантажівку, що перевозила особовий склад противника.

Також бійці полку виявили та знищили "Муром" — російський комплекс спостереження, який використовується для розвідки і виявлення цілей на великих відстанях.

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