Сили безпілотних систем уразили російський комплекс спостереження "Муром", танк гаубицю та вантажівку. ВIДЕО
Оператори 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем під час нічної роботи атакували ворожу техніку.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі Сил безпілотних систем ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
На одному з ключових напрямків фронту розрахунки Nemesis успішно завдали вогневого ураження російському танку, причіпній гаубиці та знищили вантажівку, що перевозила особовий склад противника.
Також бійці полку виявили та знищили "Муром" — російський комплекс спостереження, який використовується для розвідки і виявлення цілей на великих відстанях.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.08.2025 19:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль