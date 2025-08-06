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Силы беспилотных систем поразили российский комплекс наблюдения "Муром", танк-гаубицу и грузовик. ВИДЕО

Операторы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем во время ночной работы атаковали вражескую технику.

Видео боевой работы было обнародовано на канале Сил беспилотных систем ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

На одном из ключевых направлений фронта расчеты Nemesis успешно нанесли огневое поражение российскому танку, прицепной гаубице и уничтожили грузовик, перевозивший личный состав противника.

Также бойцы полка обнаружили и уничтожили "Муром" - российский комплекс наблюдения, который используется для разведки и обнаружения целей на больших расстояниях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны уничтожили танк, 4 машины и 6 позиций врага на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

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армия РФ (20224) уничтожение (7612) Силы беспилотных систем (182)


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06.08.2025 19:18 Ответить
 
 