Силы беспилотных систем поразили российский комплекс наблюдения "Муром", танк-гаубицу и грузовик. ВИДЕО
Операторы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем во время ночной работы атаковали вражескую технику.
Видео боевой работы было обнародовано на канале Сил беспилотных систем ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
На одном из ключевых направлений фронта расчеты Nemesis успешно нанесли огневое поражение российскому танку, прицепной гаубице и уничтожили грузовик, перевозивший личный состав противника.
Также бойцы полка обнаружили и уничтожили "Муром" - российский комплекс наблюдения, который используется для разведки и обнаружения целей на больших расстояниях.
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий06.08.2025 19:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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