РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11126 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
185 2

Силы обороны уничтожили танк, 4 машины и 6 позиций врага на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Пилоты-аэроразведчики РУБпАК "СТРИКС" Харьковского пограничного отряда атакуют технику россиян на Южно-Слобожанском направлении. FPV-дронами пограничников уничтожено танк, 4 транспортных средств и 6 позиций врага.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники поразили машины, укрытия, лодку, блиндажи, антенны и огневые позиции россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20224) Госпогранслужба (6724) уничтожение (7612)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Честь Вам і хвала , дорогі наші Воіни 👍🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
06.08.2025 17:35 Ответить
Дякуємо за гарну роботу!
показать весь комментарий
06.08.2025 17:39 Ответить
 
 