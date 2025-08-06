Силы обороны уничтожили танк, 4 машины и 6 позиций врага на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Пилоты-аэроразведчики РУБпАК "СТРИКС" Харьковского пограничного отряда атакуют технику россиян на Южно-Слобожанском направлении. FPV-дронами пограничников уничтожено танк, 4 транспортных средств и 6 позиций врага.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
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Amber
показать весь комментарий06.08.2025 17:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
адвокат офіс
показать весь комментарий06.08.2025 17:39 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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