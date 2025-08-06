Пограничники поразили автомобили, укрытия, лодку, блиндажи, антенны и огневые позиции россиян. ВИДЕО
На Северо-Слобожанском направлении операторы БпЛА РУБпАК "Прайм" Сумского пограничного отряда поразили 2 вражеских автомобиля, 3 укрытия, 2 огневые позиции, лодку, 3 здания-укрытия, позицию взлета FPV-дронов, 2 блиндажа, позицию минометчиков, боевой комплект минометчиков, 6 вражеских антенн и 1 старлинк.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль