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Пограничники поразили автомобили, укрытия, лодку, блиндажи, антенны и огневые позиции россиян. ВИДЕО

На Северо-Слобожанском направлении операторы БпЛА РУБпАК "Прайм" Сумского пограничного отряда поразили 2 вражеских автомобиля, 3 укрытия, 2 огневые позиции, лодку, 3 здания-укрытия, позицию взлета FPV-дронов, 2 блиндажа, позицию минометчиков, боевой комплект минометчиков, 6 вражеских антенн и 1 старлинк.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Украинский штурмовик с помощью РПГ уничтожил вражеский блиндаж на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20224) Госпогранслужба (6724) уничтожение (7612)


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