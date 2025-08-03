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Украинский штурмовик с помощью РПГ уничтожил вражеский блиндаж на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении украинский штурмовик с близкой дистанции нанес точный удар из ручного противотанкового гранатомета по блиндажу российских оккупантов.

Видео боевого эпизода обнародовано в сети. На кадрах видно, как боец, пользуясь сложной местностью, наносит удар по врагу, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (20196) ликвидация (3906)


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тигр
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03.08.2025 16:04 Ответить
Тигру теж дісталося. Відстань дуже мала була.
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03.08.2025 16:43 Ответить
Це ж до якої ненависті орки людей доводять, що впритул з РПГ підійшов....
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03.08.2025 16:11 Ответить
Потужно бахнуло
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03.08.2025 16:14 Ответить
 
 