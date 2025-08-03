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Украинский штурмовик с помощью РПГ уничтожил вражеский блиндаж на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении украинский штурмовик с близкой дистанции нанес точный удар из ручного противотанкового гранатомета по блиндажу российских оккупантов.
Видео боевого эпизода обнародовано в сети. На кадрах видно, как боец, пользуясь сложной местностью, наносит удар по врагу, информирует Цензор.НЕТ.
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Артем Гурин
показать весь комментарий03.08.2025 16:04 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Dmitriy Ivananets
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Az AZLK
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Dmitriy Ivananets
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