Российскому захватчику оторвало руки, ноги и голову от атаки "Птахів Мадяра"

Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать российских штурмовиков.

Новым видео с ликвидацией оккупантов поделились у себя в соцсетях украинские защитники, информирует Цензор.НЕТ.

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