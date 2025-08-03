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Российскому захватчику оторвало руки, ноги и голову от атаки "Птахів Мадяра"

Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать российских штурмовиков.

Новым видео с ликвидацией оккупантов поделились у себя в соцсетях украинские защитники, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Силы обороны уничтожили пушку, миномет, машину, точки вражеских БпЛА и ликвидировали 6 оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20196) ликвидация (3906) 414 Птахи Мадяра (31)


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Топ комментарии
+13
Так вот ты какой, мальчик в трусиках!
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03.08.2025 15:25 Ответить
+10
самовар бракований - без кришки.

погорячились хлопці року голову відривати - хай би показав по раззєї як муха, без рук в ніг, пив горькую, і в соплях розповідав про злих укрів.

.
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03.08.2025 15:17 Ответить
+9
нєнє!
з головою переборщили.
хай би вижив та повернувся у свою дєрєвню.
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03.08.2025 15:10 Ответить
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Прийшов вбивати в Україну, сам розлетився на частини
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03.08.2025 15:06 Ответить
Вышел хороший "русский самовар" на подарок русне. Ну и чего перся сюда, не мог сдохнуть дома?
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03.08.2025 15:07 Ответить
самовар бракований - без кришки.

погорячились хлопці року голову відривати - хай би показав по раззєї як муха, без рук в ніг, пив горькую, і в соплях розповідав про злих укрів.

.
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03.08.2025 15:17 Ответить
Складуть і буде як новий
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03.08.2025 15:10 Ответить
авжеж, ще й запчасті залишаться - там ще один орк був, де чиє не розбереш

.
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03.08.2025 15:19 Ответить
нєнє!
з головою переборщили.
хай би вижив та повернувся у свою дєрєвню.
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03.08.2025 15:10 Ответить
Заготовка для кацапського "франкенштейна".
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03.08.2025 15:13 Ответить
Вони там всі без штаныв швендяють?

А ролик класний. Треба на уроках патріотизму у їхніх школах показувати. Щоб точно знали, як правильно подихати в Україні.
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03.08.2025 15:13 Ответить
єпа..ть-колотіть ! як дрончик орка кинув!

Слава ЗСУ!

засмучує лише поле...
поле не в бур'янах, ще обробл ене,
пшениця була, косили.
а тепер це - поле бою...

.
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03.08.2025 15:14 Ответить
На Берлін, за нємкамі до меркель, московіт плентався!!
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03.08.2025 15:14 Ответить
по дорозі, в Україні, вирішив смародьорить - водичку у вбитого братка одібрав.

.
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03.08.2025 15:21 Ответить
Ідіть на *** з такими відео слабких та швидковідриваемих рук і ніг. Знайдіть можливі ть показувати це гідно кацапу в урюпінске, а мені воно ннах не потрібно.
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03.08.2025 15:19 Ответить
Скажуть постановка із галівуда або хахол переодетий. Можеш зберегти відео і викласти в телеграмі десь, де збираються кацапи, сам побачиш, якщо не віриш. Ті тварини зашорені пропагандою повність. Ніякі аргументи не діють. Лише куля проміж рог. І самки і самці, кончені всі.
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03.08.2025 15:37 Ответить
Хороший русский - мертвый русский. Но и ты прав. Любопытно, сколько из восторженных некрофильских комментов оставлены теми, кто защищает (или защищал) Украину на передке с оружием в руках? Сомневаюсь, что наберётся хотя бы четверть. Интернет-воины и пластилиновые патриоты похожи на стаю шакалов, беснующихся вокруг трупа, к смерти которого они не имеют никакого отношения.) А тем, кто воюет (воевал) подобные видосики даром не нужны.
И возникает вопрос - какого )(уя и для чего сливать в интернеты инфу, которая предназначена для военных и касается только военных? Развлекать армию ссыкунов, моводрочеров и остальных пластилиновых патриотов?
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03.08.2025 16:42 Ответить
Жаль, что домой в таком виде не прилетел. Вот бы радости в семье было - бухали бы боярышник, пели частушки и водили бы до утра хороводы
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03.08.2025 15:20 Ответить
Відірвало не голову від тіла, а тіло від голови. Він хотів стати колобком.🤣
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03.08.2025 15:21 Ответить
Так вот ты какой, мальчик в трусиках!
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03.08.2025 15:25 Ответить
Теперь пожалуй этого трансформера не собрать...
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03.08.2025 15:27 Ответить
Дрон попався злющий, з перебором. Жаль, що подох одразу. Краще б сутки полежав, позагорав, подумав, покайфував. Може б ще когось принадив до себе, якого брата по розуму.
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03.08.2025 15:32 Ответить
Добрий у нас народе ))) переживає, щоб свинки та собачки знайшли м'яско ще свіжим, не притухлим )))
Грета Тумба обняла б і розплакалась від такої заботливості )))
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03.08.2025 15:56 Ответить
Спиртягу искал в останках рашистского соплеменника...
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03.08.2025 15:41 Ответить
Надішлють на родіну пазл!
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03.08.2025 15:43 Ответить
Это видимо и есть из тех, что по одному, по два просачиваются, как писал Русский Алкаш?
Хотя это наверно не штурмовик, а переносчик, ему и автомат не дали, лишь бы только полезный груз тащил. А труп, у которого он пристроился, наверно его предшественник.
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03.08.2025 15:47 Ответить
"Если русзкому вырвать руки .
Голову вырвать и ноги тоже.
Этот русзке умрёт со скуки,
Потому что бухать не сможе"

В. Высоцкий
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03.08.2025 15:47 Ответить
Москаликуууу, а вже ж....
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03.08.2025 15:54 Ответить
100 % санкції
Так то воно ефективно. За підсумком усіх ушкоджень можно констатувати що вже не вкраде, не вб'є , не згвалтує не буде сіяти злобу і пропаганду
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03.08.2025 15:55 Ответить
Вже день а лайків мало
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03.08.2025 15:58 Ответить
Психологічна розгрузка для українців у відповідь на нічні атаки ракетами. Но щось смерть чергового забулдиги не радує зовсім. Не той масштаб помсти.
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03.08.2025 16:00 Ответить
москаль "пораскинул мозгами"
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03.08.2025 16:12 Ответить
Хороший агітаційний ролик молодим кацапам для СВО. Хоч узнають про своє майбутнє)
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03.08.2025 16:14 Ответить
Вот навіщо було йти в Україну???
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03.08.2025 16:14 Ответить
Виявляється,що укропи распялі мальчика в трусіках це правда!
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03.08.2025 16:17 Ответить
Здається, Ємельяна Пугачова так стратили.
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03.08.2025 16:22 Ответить
Прям эсторский палач-расчленитеь Голый Дьявол постарался!
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03.08.2025 16:23 Ответить
Ну гарнюня. Бляха тому вони і пі..ари у СТРІНГАХ, Карл у стрінгах. Пвнчохи сєточка згоріли мабуть.
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03.08.2025 16:38 Ответить
Декомпозицией свинособаки удовлетворен.
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03.08.2025 16:46 Ответить
а нашо йому оті ноги-руки-голови?
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03.08.2025 16:53 Ответить
 
 