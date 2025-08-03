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Российскому захватчику оторвало руки, ноги и голову от атаки "Птахів Мадяра"
Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать российских штурмовиков.
Новым видео с ликвидацией оккупантов поделились у себя в соцсетях украинские защитники, информирует Цензор.НЕТ.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+13 Дякую Богу, що я не москаль
показать весь комментарий03.08.2025 15:25 Ответить Ссылка
+10 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий03.08.2025 15:17 Ответить Ссылка
+9 Hrysha Hlyba
показать весь комментарий03.08.2025 15:10 Ответить Ссылка
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погорячились хлопці року голову відривати - хай би показав по раззєї як муха, без рук в ніг, пив горькую, і в соплях розповідав про злих укрів.
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з головою переборщили.
хай би вижив та повернувся у свою дєрєвню.
А ролик класний. Треба на уроках патріотизму у їхніх школах показувати. Щоб точно знали, як правильно подихати в Україні.
Слава ЗСУ!
засмучує лише поле...
поле не в бур'янах, ще обробл ене,
пшениця була, косили.
а тепер це - поле бою...
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И возникает вопрос - какого )(уя и для чего сливать в интернеты инфу, которая предназначена для военных и касается только военных? Развлекать армию ссыкунов, моводрочеров и остальных пластилиновых патриотов?
Грета Тумба обняла б і розплакалась від такої заботливості )))
Хотя это наверно не штурмовик, а переносчик, ему и автомат не дали, лишь бы только полезный груз тащил. А труп, у которого он пристроился, наверно его предшественник.
Голову вырвать и ноги тоже.
Этот русзке умрёт со скуки,
Потому что бухать не сможе"
В. Высоцкий
Так то воно ефективно. За підсумком усіх ушкоджень можно констатувати що вже не вкраде, не вб'є , не згвалтує не буде сіяти злобу і пропаганду