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Російському загарбнику повідривало руки, ноги і голову від атаки "Птахів Мадяра". ВIДЕО 18+
Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" продовжують нищити російських штурмовиків.
Новим відео з ліквідацією окупантів поділилися у себе у соцмережах українські захисники, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+9 Дякую Богу, що я не москаль
показати весь коментар03.08.2025 15:25 Відповісти Посилання
+5 Hrysha Hlyba
показати весь коментар03.08.2025 15:10 Відповісти Посилання
+4 liwimta
показати весь коментар03.08.2025 15:21 Відповісти Посилання
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погорячились хлопці року голову відривати - хай би показав по раззєї як муха, без рук в ніг, пив горькую, і в соплях розповідав про злих укрів.
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з головою переборщили.
хай би вижив та повернувся у свою дєрєвню.
А ролик класний. Треба на уроках патріотизму у їхніх школах показувати. Щоб точно знали, як правильно подихати в Україні.
Слава ЗСУ!
засмучує лише поле...
поле не в бур'янах, ще обробл ене,
пшениця була, косили.
а тепер це - поле бою...
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Грета Тумба обняла б і розплакалась від такої заботливості )))
Хотя это наверно не штурмовик, а переносчик, ему и автомат не дали, лишь бы только полезный груз тащил. А труп, у которого он пристроился, наверно его предшественник.
Голову вырвать и ноги тоже.
Этот русзке умрёт со скуки,
Потому что бухать не сможе"
В. Высоцкий
Так то воно ефективно. За підсумком усіх ушкоджень можно констатувати що вже не вкраде, не вб'є , не згвалтує не буде сіяти злобу і пропаганду