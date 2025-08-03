УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7995 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
3 556 34

Російському загарбнику повідривало руки, ноги і голову від атаки "Птахів Мадяра". ВIДЕО 18+

Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" продовжують нищити російських штурмовиків.

Новим відео з ліквідацією окупантів поділилися у себе у соцмережах українські захисники, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Сили оборони знищили гармату, міномет, машину, точки ворожих БпЛА та ліквідували 6 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18347) ліквідація (4292) 414 Птахи Мадяра (31)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Так вот ты какой, мальчик в трусиках!
показати весь коментар
03.08.2025 15:25 Відповісти
+5
нєнє!
з головою переборщили.
хай би вижив та повернувся у свою дєрєвню.
показати весь коментар
03.08.2025 15:10 Відповісти
+4
Відірвало не голову від тіла, а тіло від голови. Він хотів стати колобком.🤣
показати весь коментар
03.08.2025 15:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прийшов вбивати в Україну, сам розлетився на частини
показати весь коментар
03.08.2025 15:06 Відповісти
Вышел хороший "русский самовар" на подарок русне. Ну и чего перся сюда, не мог сдохнуть дома?
показати весь коментар
03.08.2025 15:07 Відповісти
самовар бракований - без кришки.

погорячились хлопці року голову відривати - хай би показав по раззєї як муха, без рук в ніг, пив горькую, і в соплях розповідав про злих укрів.

.
показати весь коментар
03.08.2025 15:17 Відповісти
Складуть і буде як новий
показати весь коментар
03.08.2025 15:10 Відповісти
авжеж, ще й запчасті залишаться - там ще один орк був, де чиє не розбереш

.
показати весь коментар
03.08.2025 15:19 Відповісти
нєнє!
з головою переборщили.
хай би вижив та повернувся у свою дєрєвню.
показати весь коментар
03.08.2025 15:10 Відповісти
Заготовка для кацапського "франкенштейна".
показати весь коментар
03.08.2025 15:13 Відповісти
Вони там всі без штаныв швендяють?

А ролик класний. Треба на уроках патріотизму у їхніх школах показувати. Щоб точно знали, як правильно подихати в Україні.
показати весь коментар
03.08.2025 15:13 Відповісти
єпа..ть-колотіть ! як дрончик орка кинув!

Слава ЗСУ!

засмучує лише поле...
поле не в бур'янах, ще обробл ене,
пшениця була, косили.
а тепер це - поле бою...

.
показати весь коментар
03.08.2025 15:14 Відповісти
На Берлін, за нємкамі до меркель, московіт плентався!!
показати весь коментар
03.08.2025 15:14 Відповісти
по дорозі, в Україні, вирішив смародьорить - водичку у вбитого братка одібрав.

.
показати весь коментар
03.08.2025 15:21 Відповісти
Ідіть на *** з такими відео слабких та швидковідриваемих рук і ніг. Знайдіть можливі ть показувати це гідно кацапу в урюпінске, а мені воно ннах не потрібно.
показати весь коментар
03.08.2025 15:19 Відповісти
Скажуть постановка із галівуда або хахол переодетий. Можеш зберегти відео і викласти в телеграмі десь, де збираються кацапи, сам побачиш, якщо не віриш. Ті тварини зашорені пропагандою повність. Ніякі аргументи не діють. Лише куля проміж рог. І самки і самці, кончені всі.
показати весь коментар
03.08.2025 15:37 Відповісти
Жаль, что домой в таком виде не прилетел. Вот бы радости в семье было - бухали бы боярышник, пели частушки и водили бы до утра хороводы
показати весь коментар
03.08.2025 15:20 Відповісти
Відірвало не голову від тіла, а тіло від голови. Він хотів стати колобком.🤣
показати весь коментар
03.08.2025 15:21 Відповісти
Так вот ты какой, мальчик в трусиках!
показати весь коментар
03.08.2025 15:25 Відповісти
Теперь пожалуй этого трансформера не собрать...
показати весь коментар
03.08.2025 15:27 Відповісти
Дрон попався злющий, з перебором. Жаль, що подох одразу. Краще б сутки полежав, позагорав, подумав, покайфував. Може б ще когось принадив до себе, якого брата по розуму.
показати весь коментар
03.08.2025 15:32 Відповісти
Добрий у нас народе ))) переживає, щоб свинки та собачки знайшли м'яско ще свіжим, не притухлим )))
Грета Тумба обняла б і розплакалась від такої заботливості )))
показати весь коментар
03.08.2025 15:56 Відповісти
Спиртягу искал в останках рашистского соплеменника...
показати весь коментар
03.08.2025 15:41 Відповісти
Надішлють на родіну пазл!
показати весь коментар
03.08.2025 15:43 Відповісти
Это видимо и есть из тех, что по одному, по два просачиваются, как писал Русский Алкаш?
Хотя это наверно не штурмовик, а переносчик, ему и автомат не дали, лишь бы только полезный груз тащил. А труп, у которого он пристроился, наверно его предшественник.
показати весь коментар
03.08.2025 15:47 Відповісти
"Если русзкому вырвать руки .
Голову вырвать и ноги тоже.
Этот русзке умрёт со скуки,
Потому что бухать не сможе"

В. Высоцкий
показати весь коментар
03.08.2025 15:47 Відповісти
Москаликуууу, а вже ж....
показати весь коментар
03.08.2025 15:54 Відповісти
100 % санкції
Так то воно ефективно. За підсумком усіх ушкоджень можно констатувати що вже не вкраде, не вб'є , не згвалтує не буде сіяти злобу і пропаганду
показати весь коментар
03.08.2025 15:55 Відповісти
Вже день а лайків мало
показати весь коментар
03.08.2025 15:58 Відповісти
Психологічна розгрузка для українців у відповідь на нічні атаки ракетами. Но щось смерть чергового забулдиги не радує зовсім. Не той масштаб помсти.
показати весь коментар
03.08.2025 16:00 Відповісти
москаль "пораскинул мозгами"
показати весь коментар
03.08.2025 16:12 Відповісти
Хороший агітаційний ролик молодим кацапам для СВО. Хоч узнають про своє майбутнє)
показати весь коментар
03.08.2025 16:14 Відповісти
Вот навіщо було йти в Україну???
показати весь коментар
03.08.2025 16:14 Відповісти
Виявляється,що укропи распялі мальчика в трусіках це правда!
показати весь коментар
03.08.2025 16:17 Відповісти
Здається, Ємельяна Пугачова так стратили.
показати весь коментар
03.08.2025 16:22 Відповісти
Прям эсторский палач-расчленитеь Голый Дьявол постарался!
показати весь коментар
03.08.2025 16:23 Відповісти
 
 