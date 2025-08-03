Сили оборони знищили гармату, міномет, машину, точки ворожих БпЛА та ліквідували 6 окупантів. ВIДЕО
Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади "Гарт" нищать ворожу техніку на Вовчанському напрямку.
Щойно виявляють вогневу позицію – одразу працюють FPV-дронами, або корегують удар мінометників, інформує Цензор.НЕТ.
Злагоджена робота принесла вагомий результат: знищено ворожу гармату МТ-12 "Рапіра", міномет калібру 82 мм, машину з особовим складом і БК, дві стартові точки ворожих БпЛА та шість окупантів.
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