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Сили оборони знищили гармату, міномет, машину, точки ворожих БпЛА та ліквідували 6 окупантів. ВIДЕО

Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади "Гарт" нищать ворожу техніку на Вовчанському напрямку.

Щойно виявляють вогневу позицію – одразу працюють FPV-дронами, або корегують удар мінометників, інформує Цензор.НЕТ.

Злагоджена робота принесла вагомий результат: знищено ворожу гармату МТ-12 "Рапіра", міномет калібру 82 мм, машину з особовим складом і БК, дві стартові точки ворожих БпЛА та шість окупантів.

Дивіться: Українські захисники взяли у полон двох росіян за допомогою дрона на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18347) Держприкордонслужба ДПСУ (6282) знищення (7909)


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