Силы обороны уничтожили пушку, миномет, машину, точки вражеских БПЛА и ликвидировали 6 оккупантов. ВИДЕО
Разведывательно-ударные группы БпЛА бригады "Гарт" уничтожают вражескую технику на Волчанском направлении.
Только обнаруживают огневую позицию - сразу работают FPV-дронами или корректируют удар минометчиков, информирует Цензор.НЕТ.
Слаженная работа принесла весомый результат: уничтожена вражеская пушка МТ-12 "Рапира", миномет калибра 82 мм, машина с личным составом и БК, две стартовые точки вражеских БпЛА и шесть оккупантов.
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