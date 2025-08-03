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Силы обороны уничтожили пушку, миномет, машину, точки вражеских БПЛА и ликвидировали 6 оккупантов. ВИДЕО

Разведывательно-ударные группы БпЛА бригады "Гарт" уничтожают вражескую технику на Волчанском направлении.

Только обнаруживают огневую позицию - сразу работают FPV-дронами или корректируют удар минометчиков, информирует Цензор.НЕТ.

Слаженная работа принесла весомый результат: уничтожена вражеская пушка МТ-12 "Рапира", миномет калибра 82 мм, машина с личным составом и БК, две стартовые точки вражеских БпЛА и шесть оккупантов.

Смотрите: Украинские защитники взяли в плен двух россиян с помощью дрона на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20196) Госпогранслужба (6718) уничтожение (7596)


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