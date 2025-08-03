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Украинские защитники взяли в плен двух россиян с помощью дрона на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении бойцы 1-го механизированного батальона 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской провели уникальную операцию - взяли в плен двух россиян с помощью дрона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Также смотрите: Россиянин пытался отстреливаться от дрона-камикадзе, но оператор 3 ОШБр ликвидировал его. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20196) плен (2669)


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Після обміну, це лайно московське, знову прийде убивати Українців, за гроші!!
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03.08.2025 12:27 Ответить
це у них такий "дєнь сурка".
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03.08.2025 13:21 Ответить
 
 