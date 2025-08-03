Украинские защитники взяли в плен двух россиян с помощью дрона на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении бойцы 1-го механизированного батальона 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской провели уникальную операцию - взяли в плен двух россиян с помощью дрона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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