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Українські захисники взяли у полон двох росіян за допомогою дрона на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку бійці 1-го механізованого батальйону 155-ої окремої механіхованої бригади імені Анни Київської провели унікальну операцію — взяли в полон двох росіян за допомогою дрона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють на офіційному каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Також дивіться: Росіянин намагався відстрілюватися від дрона-камікадзе, але оператор 3 ОШБр ліквідував його. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18347) полон (1621)


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Після обміну, це лайно московське, знову прийде убивати Українців, за гроші!!
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03.08.2025 12:27 Відповісти
це у них такий "дєнь сурка".
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03.08.2025 13:21 Відповісти
Чого у нього такі руки опухші?Після опіків чи щось із нирками?Чи може,падло,десь мед на пасіці крало?
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03.08.2025 14:11 Відповісти
 
 