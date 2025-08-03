Українські захисники взяли у полон двох росіян за допомогою дрона на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку бійці 1-го механізованого батальйону 155-ої окремої механіхованої бригади імені Анни Київської провели унікальну операцію — взяли в полон двох росіян за допомогою дрона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють на офіційному каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Також дивіться: Росіянин намагався відстрілюватися від дрона-камікадзе, але оператор 3 ОШБр ліквідував його. ВIДЕО