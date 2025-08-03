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Українські захисники взяли у полон двох росіян за допомогою дрона на Покровському напрямку. ВIДЕО
На Покровському напрямку бійці 1-го механізованого батальйону 155-ої окремої механіхованої бригади імені Анни Київської провели унікальну операцію — взяли в полон двох росіян за допомогою дрона.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють на офіційному каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар03.08.2025 12:27 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Urs
показати весь коментар03.08.2025 13:21 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
олег иванов #434516
показати весь коментар03.08.2025 14:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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