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Росіянин намагався відстрілюватися від дрона-камікадзе, але оператор 3 ОШБр ліквідував його. ВIДЕО
На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади ліквідували ворожу піхоту в посадці, полі та укриттях. Вантажівку також накрили нашими дронами та знищили ворожі мотоцикли й гармати.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам!
Це Вінницьке, московське лайно, що штурмує ТЦК!!