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Росіянин намагався відстрілюватися від дрона-камікадзе, але оператор 3 ОШБр ліквідував його. ВIДЕО

На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади ліквідували ворожу піхоту в посадці, полі та укриттях. Вантажівку також накрили нашими дронами та знищили ворожі мотоцикли й гармати.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 33 ОМБр ударом HIMARS знищили російський розрахунок та артилерійську систему. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18347) ліквідація (4292) 3 Окрема штурмова бригада (481)


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На 20 секунді кацап з метої конспирації скріпно пересувався разом із сортиром.
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03.08.2025 11:26 Відповісти
Хто з мрією вбивати до нас прийде, бумеранг отримає в несподіваний час !
Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам!
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03.08.2025 11:33 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Це Вінницьке, московське лайно, що штурмує ТЦК!!
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03.08.2025 11:36 Відповісти
Антидронові плащі ,це епічно.
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03.08.2025 11:52 Відповісти
 
 