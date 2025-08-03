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Бійці 33 ОМБр ударом HIMARS знищили російський розрахунок та артилерійську систему. ВIДЕО
Бійці 33-ої механізованої бригади виявили ворожу артсистему, а потім уразили. Ані у російської гармати, ані у її розрахунку не залишилося жодних шансів.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі бригади, передає Цензор.НЕТ.
"Сем Хаймарсович знову у гостях. Навідався цього разу із координатами на артилерійський розрахунок ворога. Каже: "Їжте не обляпайтеся!", — розвів усмішку на усі триста тридцять три і вгатив по наведенню наших операторів "Фурії", - написали бійці.
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liwimta
показати весь коментар03.08.2025 09:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
anna petrova #587029
показати весь коментар03.08.2025 09:24 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Александр Чуднивец #474549
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