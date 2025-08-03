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Бійці 33 ОМБр ударом HIMARS знищили російський розрахунок та артилерійську систему. ВIДЕО

Бійці 33-ої механізованої бригади виявили ворожу артсистему, а потім уразили. Ані у російської гармати, ані у її розрахунку не залишилося жодних шансів.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Сем Хаймарсович знову у гостях. Навідався цього разу із координатами на артилерійський розрахунок ворога. Каже: "Їжте не обляпайтеся!", — розвів усмішку на усі триста тридцять три і вгатив по наведенню наших операторів "Фурії", - написали бійці.

Також дивіться: Наші воїни атакували пункт управління БпЛА з окупантами, знешкодили точки вильоту дронів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18347) знищення (7909) HIMARS (314) 33 окрема механізована бригада (1)


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Здається мені що ракета в рази дорожча за знищену артелерійську установку.
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03.08.2025 09:20 Відповісти
Це не має значення. Артилерійська установка загрожує більш цінним обʼєктам, ніж вартує сама.
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03.08.2025 09:24 Відповісти
Сему Хаймарсовичу-черговий респект...
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03.08.2025 09:31 Відповісти
 
 