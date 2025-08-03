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Бойцы 33 ОМБр ударом HIMARS уничтожили российский расчет и артиллерийскую систему. ВИДЕО
Бойцы 33-й механизированной бригады обнаружили вражескую артсистему, а затем поразили. Ни у российского орудия, ни у его расчета не осталось никаких шансов.
Видео боевой работы было обнародовано на канале бригады, передает Цензор.НЕТ.
"Сэм Хаймарсович снова в гостях. Наведался на этот раз с координатами на артиллерийский расчет врага. Говорит: "Ешьте не обляпайтесь!", - развел улыбку на все триста тридцать три и вколотил по наводке наших операторов "Фурии", - написали бойцы.
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liwimta
показать весь комментарий03.08.2025 09:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
anna petrova #587029
показать весь комментарий03.08.2025 09:24 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий03.08.2025 09:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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