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Бойцы 33 ОМБр ударом HIMARS уничтожили российский расчет и артиллерийскую систему. ВИДЕО

Бойцы 33-й механизированной бригады обнаружили вражескую артсистему, а затем поразили. Ни у российского орудия, ни у его расчета не осталось никаких шансов.

Видео боевой работы было обнародовано на канале бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Сэм Хаймарсович снова в гостях. Наведался на этот раз с координатами на артиллерийский расчет врага. Говорит: "Ешьте не обляпайтесь!", - развел улыбку на все триста тридцать три и вколотил по наводке наших операторов "Фурии", - написали бойцы.

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Автор: 

армия РФ (20196) уничтожение (7596) HIMARS (293) 33 отдельная механизированная бригада (1)


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Здається мені що ракета в рази дорожча за знищену артелерійську установку.
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03.08.2025 09:20 Ответить
Це не має значення. Артилерійська установка загрожує більш цінним обʼєктам, ніж вартує сама.
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03.08.2025 09:24 Ответить
Сему Хаймарсовичу-черговий респект...
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03.08.2025 09:31 Ответить
 
 