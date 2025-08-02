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Наши воины атаковали пункт управления БПЛА с оккупантами, обезвредили точки вылета дронов в Харьковской области. ВИДЕО

На Харьковщине пограничники "Феникса" уничтожили пункт управления БпЛА с личным составом противника, обезвредили несколько точек вылета вражеских дронов и нанесли удары по логистике россиян.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Уничтожены вражеский танк, миномет, 7 транспортных средств, пункт управления БпЛА, 3 башни связи, 4 блиндажа и 3 укрытия. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20190) Госпогранслужба (6714) уничтожение (7590)


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Йо! Харків'яни хоч ніч посплять.
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02.08.2025 16:07 Ответить
 
 