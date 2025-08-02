Наши воины атаковали пункт управления БПЛА с оккупантами, обезвредили точки вылета дронов в Харьковской области. ВИДЕО
На Харьковщине пограничники "Феникса" уничтожили пункт управления БпЛА с личным составом противника, обезвредили несколько точек вылета вражеских дронов и нанесли удары по логистике россиян.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
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Марина #594701
показать весь комментарий02.08.2025 16:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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