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Наші воїни атакували пункт управління БпЛА з окупантами, знешкодили точки вильоту дронів на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині прикордонники "Фенікса" знищили пункт управління БпЛА з особовим складом противника, знешкодили кілька точок вильоту ворожих дронів та завдали ударів по логістиці росіян.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Знищено ворожий танк, міномет, 7 транспортних засобів, пункт управління БпЛА, 3 вежі зв’язку, 4 бліндажа та 3 укриття. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18347) Держприкордонслужба ДПСУ (6278) знищення (7909)


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Йо! Харків'яни хоч ніч посплять.
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02.08.2025 16:07 Відповісти
Пишуть, каци вже ДАП ремонтують, щоб звідти запускати.
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02.08.2025 18:03 Відповісти
 
 