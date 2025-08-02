Наші воїни атакували пункт управління БпЛА з окупантами, знешкодили точки вильоту дронів на Харківщині. ВIДЕО
На Харківщині прикордонники "Фенікса" знищили пункт управління БпЛА з особовим складом противника, знешкодили кілька точок вильоту ворожих дронів та завдали ударів по логістиці росіян.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
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Марина #594701
показати весь коментар02.08.2025 16:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ЯЖСКАЗАВЩОШОТОТУТНЕТАК
показати весь коментар02.08.2025 18:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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