Знищено ворожий танк, міномет, 7 транспортних засобів, пункт управління БпЛА, 3 вежі зв’язку, 4 бліндажа та 3 укриття. ВIДЕО

Один із ключових напрямків роботи прикордонників - впровадження та масштабування безпілотних авіаційних систем. Сьогодні дрони дозволяють вести розвідку, наносити удари, доставляти вантажі й навіть вести цілодобове відеоспостереження за кордоном, - повідомляє Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За перше півріччя 2025-го року прикордонники здійснили понад 200 тисяч годин нальоту за допомогою дронів і виконали безліч бойових завдань, інформує Цензор.НЕТ.

За допомогою БПЛА прикордонників знищено:

понад 6 500 одиниць техніки противника;

270 складів боєприпасів;

уражено понад 9 000 укриттів і місць перебування окупантів;

збито сотні ворожих БПЛА.

Зараз ДПСУ розгортає використання дронів на оптоволоконному управлінні, які не бояться ворожих засобів РЕБ і забезпечують стабільний зв’язок на полі бою.

Але дрони важливі не лише на фронті. Вони - ефективний інструмент і для захисту кордону в тилу. Моніторинг безпеки державних рубежів, виявлення та затримання порушників, цілодобове відеоспостереження - все це відбувається із застосуванням безпілотних систем.

На опублікованому відео - знищення операторами БпЛА підрозділу РУБпАК "Прайм" ворожого танка, міномета, 7 транспортних засобів, пункту управління ворожими дронами, 3 веж зв’язку, 4 бліндажа та 3 укриттів, ворожої піхоти.

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