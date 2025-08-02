Воїни 5 ОШБр знищили укриття противника разом з росіянами на Краматорському напрямку. ВIДЕО
Наші штурмовики продовжують завдавати точних ударів по ворожих позиціях. На Краматорському напрямку знищено чергові укриття противника.
Відповідне відео опубліковане на каналі 5-ої окремої штурмової Київської бригади, інформує Цензор.НЕТ.
"Працюємо швидко, точно та рішуче.Кожен знищений бліндаж - мінус ресурс ворога і крок до нашої перемоги", - додали бійці.
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Серый Вовк
показати весь коментар02.08.2025 13:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ALEX SUROVV #593022
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Dic Dolovo #609559
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