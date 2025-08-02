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Воїни 5 ОШБр знищили укриття противника разом з росіянами на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Наші штурмовики продовжують завдавати точних ударів по ворожих позиціях. На Краматорському напрямку знищено чергові укриття противника.

Відповідне відео опубліковане на каналі 5-ої окремої штурмової Київської бригади, інформує Цензор.НЕТ

"Працюємо швидко, точно та рішуче.Кожен знищений бліндаж - мінус ресурс ворога і крок до нашої перемоги", - додали бійці.

Також дивіться: FPV-дронарі самі пішли в бій і вперше взяли в полон двох окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18341) знищення (7903) 5 ОШБр (132)


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Отличная работа. Слава ЗСУ!
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02.08.2025 13:59 Відповісти
Туда би загнати якийсь безпілотний танк з ковшом щоб всіх орків хто там сидить по норах і в руїнах розрівняв і поховав там навічно. І іншим оркам які наступають не було де сховатися
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02.08.2025 14:08 Відповісти
Такі цілі краще всього знищувати українським КАБом, який випробували рік тому (Зеленсьий казав).
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02.08.2025 14:15 Відповісти
 
 