УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8023 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
2 919 6

FPV-дронарі самі пішли в бій і вперше взяли в полон двох окупантів на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині екіпаж FPV-дронів "Crazy Cats", який зазвичай веде бій з відстані, діяв як штурмова група. Під час ближнього бою оператори знищили супротив і вперше взяли в полон двох російських окупантів — випадок, який у підрозділі назвали унікальним.

Про це повідомили на сторінці 3-ої окремої важкої механізованої Залізної бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Троє бійців із групи "Crazy Cats" зі стрілецького батальйону просувались крізь напівзруйноване село, коли натрапили на озброєного окупанта. Той одразу кинувся тікати.

"По втікачу відкрили вогонь. Коли ворог сховався, наші оператори підтягнули "мавіки" — безпілотники почали скидати заряди, щоб вибити його з укриття. "Котики" діяли злагоджено — додали гранати, автоматний вогонь і оточили будівлю з трьох боків", — розповідають у повідомленні.

Окупанта вдалося взяти живцем. Полонений із позивним "Єжик" спершу збрехав, що був один. Та вже незабаром зізнався: у село заходив з напарником на псевдо "Лев". Його швидко вирахували і затримали.

Дивіться: Прикордонники завдали точних ударів по росіянах: знищено техніку, засоби зв’язку і живу силу ворога. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18341) полон (1620)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коли оператори діют як штурмова група це пройоб. у кожного своя робота
показати весь коментар
02.08.2025 12:30 Відповісти
Бувають і нештатні ситуації. Буває коли і сапери вступають в ближній. Це теж не камільфо. Але це більше виняток ніж система.
показати весь коментар
02.08.2025 12:48 Відповісти
Походу не хватає дронів що спеціалістів кидають в бій як піхоту. Це погана практика. Потрібно більше донатити на дрони а ще краще заставити державу більше виділяти на дрони коштів. Щоб потім не виділяти по 15 мільйонів на загиблих воїнів
показати весь коментар
02.08.2025 13:36 Відповісти
А тим часом Буданов дає інтерв'ю Мосейсучці на її каналі і заявляє, що "дрібні результати його не цікавлять". Оце так "титан"
показати весь коментар
02.08.2025 12:45 Відповісти
Був тут дописувач ;Йожик;. Ще в часи Майдану. Ох і затятий сєпарок був!
показати весь коментар
02.08.2025 13:15 Відповісти
за брехню свинособака повинна получити нагороду у виді полученя п......
показати весь коментар
02.08.2025 14:08 Відповісти
 
 