FPV-дронарі самі пішли в бій і вперше взяли в полон двох окупантів на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині екіпаж FPV-дронів "Crazy Cats", який зазвичай веде бій з відстані, діяв як штурмова група. Під час ближнього бою оператори знищили супротив і вперше взяли в полон двох російських окупантів — випадок, який у підрозділі назвали унікальним.

Про це повідомили на сторінці 3-ої окремої важкої механізованої Залізної бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Троє бійців із групи "Crazy Cats" зі стрілецького батальйону просувались крізь напівзруйноване село, коли натрапили на озброєного окупанта. Той одразу кинувся тікати.

"По втікачу відкрили вогонь. Коли ворог сховався, наші оператори підтягнули "мавіки" — безпілотники почали скидати заряди, щоб вибити його з укриття. "Котики" діяли злагоджено — додали гранати, автоматний вогонь і оточили будівлю з трьох боків", — розповідають у повідомленні.

Окупанта вдалося взяти живцем. Полонений із позивним "Єжик" спершу збрехав, що був один. Та вже незабаром зізнався: у село заходив з напарником на псевдо "Лев". Його швидко вирахували і затримали.

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