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FPV-дронари сами пошли в бой и впервые взяли в плен двух оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

На Харьковщине экипаж FPV-дронов "Crazy Cats", который обычно ведет бой с расстояния, действовал как штурмовая группа. Во время ближнего боя операторы уничтожили сопротивление и впервые взяли в плен двух российских оккупантов - случай, который в подразделении назвали уникальным.

Об этом сообщили на странице 3-й отдельной тяжелой механизированной Железной бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Трое бойцов из группы "Crazy Cats" из стрелкового батальона продвигались сквозь полуразрушенное село, когда наткнулись на вооруженного оккупанта. Тот сразу бросился бежать.

"По беглецу открыли огонь. Когда враг спрятался, наши операторы подтянули "мавики" - беспилотники начали сбрасывать заряды, чтобы выбить его из укрытия. "Котики" действовали слаженно - добавили гранаты, автоматный огонь и окружили здание с трех сторон", - рассказывают в сообщении.

Оккупанта удалось взять живьем. Пленный с позывным "Ежик" сначала соврал, что был один. Но уже вскоре признался: в село заходил с напарником под псевдонимом "Лев". Его быстро вычислили и задержали.

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Автор: 

армия РФ (20190) плен (2668)


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коли оператори діют як штурмова група це пройоб. у кожного своя робота
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02.08.2025 12:30 Ответить
Бувають і нештатні ситуації. Буває коли і сапери вступають в ближній. Це теж не камільфо. Але це більше виняток ніж система.
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02.08.2025 12:48 Ответить
Походу не хватає дронів що спеціалістів кидають в бій як піхоту. Це погана практика. Потрібно більше донатити на дрони а ще краще заставити державу більше виділяти на дрони коштів. Щоб потім не виділяти по 15 мільйонів на загиблих воїнів
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02.08.2025 13:36 Ответить
А тим часом Буданов дає інтерв'ю Мосейсучці на її каналі і заявляє, що "дрібні результати його не цікавлять". Оце так "титан"
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02.08.2025 12:45 Ответить
Був тут дописувач ;Йожик;. Ще в часи Майдану. Ох і затятий сєпарок був!
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02.08.2025 13:15 Ответить
за брехню свинособака повинна получити нагороду у виді полученя п......
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02.08.2025 14:08 Ответить
.Я очень надеюсь , что так и было .
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02.08.2025 14:43 Ответить
В порядку розминки і підтримки фізичного стану. І кулаки перестали свербіти.
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02.08.2025 15:44 Ответить
 
 