FPV-дронари сами пошли в бой и впервые взяли в плен двух оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

На Харьковщине экипаж FPV-дронов "Crazy Cats", который обычно ведет бой с расстояния, действовал как штурмовая группа. Во время ближнего боя операторы уничтожили сопротивление и впервые взяли в плен двух российских оккупантов - случай, который в подразделении назвали уникальным.

Об этом сообщили на странице 3-й отдельной тяжелой механизированной Железной бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Трое бойцов из группы "Crazy Cats" из стрелкового батальона продвигались сквозь полуразрушенное село, когда наткнулись на вооруженного оккупанта. Тот сразу бросился бежать.

"По беглецу открыли огонь. Когда враг спрятался, наши операторы подтянули "мавики" - беспилотники начали сбрасывать заряды, чтобы выбить его из укрытия. "Котики" действовали слаженно - добавили гранаты, автоматный огонь и окружили здание с трех сторон", - рассказывают в сообщении.

Оккупанта удалось взять живьем. Пленный с позывным "Ежик" сначала соврал, что был один. Но уже вскоре признался: в село заходил с напарником под псевдонимом "Лев". Его быстро вычислили и задержали.

Смотрите: Пограничники нанесли точные удары по россиянам: уничтожена техника, средства связи и живая сила врага. ВИДЕО