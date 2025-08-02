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Пограничники нанесли точные удары по россиянам: уничтожена техника, средства связи и живая сила врага. ВИДЕО

Пилоты FPV-дронов бригады "Форпост" нанесли точные удары по противнику. Уничтожена техника, средства связи и живая сила врага.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (20190) Госпогранслужба (6714) уничтожение (7590)


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