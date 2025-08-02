Пограничники нанесли точные удары по россиянам: уничтожена техника, средства связи и живая сила врага. ВИДЕО
Пилоты FPV-дронов бригады "Форпост" нанесли точные удары по противнику. Уничтожена техника, средства связи и живая сила врага.
Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
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