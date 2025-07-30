Украинские защитники атаковали ЗРК "Оса", а также САУ "Мста-С" и "Гиацинт-С" оккупантов. ВИДЕО
Воины подразделения Shadow 59-й штурмовой бригады имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем ВСУ смогли найти зенитно-ракетный комплекс и дальнобойные самоходки оккупантов.
Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Сначала был замечен ЗРК "Оса", который россияне используют для противодействия нашим дронам. Аэроразведчики передали координаты и дружественные подразделения нанесли удар по вражеской системе ПВО. Так же закончили свою службу и российские дальнобойные САУ "Мста-С" и "Гиацинт-С".
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