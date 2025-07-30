РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10282 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
736 3

Бойцы Слобожанской бригады сорвали штурм противника и уничтожили его технику вместе с живой силой. ВИДЕО

Подразделение беспилотных авиакомплексов Apachі 90-го батальона 81-й аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ сорвало атаку врага.

Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг готовился к штурму. Техника завелась. Пехота приготовилась. План был прост - зайти, зачистить, закрепиться. Но что-то пошло не так. А точнее - все пошло не так. Потому что на маршруте появились Апачи. FPV попали точно в цель. Техника, живая сила - все превращено в дым, металл и мясо", - прокомментировали видео в подразделении.

Также смотрите: Бойцы 66 ОМБр точно атакуют дронами-камикадзе российских пехотинцев на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20178) ликвидация (3891) 81 отдельная аэромобильная бригада (70)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Живая сила это ни про кацапов полуживая немощь ,это да.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:38 Ответить
а хто ж тоді, кожного дня тисне та захоплює нашу землю?
показать весь комментарий
30.07.2025 21:56 Ответить
Это делает стадо безмозглых баранов тупо идущих на убой о какой силе может идти речь, когда кацапы положили под миллион своих дегенератов и четвёртый год воюют на Донбассе
показать весь комментарий
30.07.2025 22:01 Ответить
 
 