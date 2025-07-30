Бойцы Слобожанской бригады сорвали штурм противника и уничтожили его технику вместе с живой силой. ВИДЕО
Подразделение беспилотных авиакомплексов Apachі 90-го батальона 81-й аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ сорвало атаку врага.
Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг готовился к штурму. Техника завелась. Пехота приготовилась. План был прост - зайти, зачистить, закрепиться. Но что-то пошло не так. А точнее - все пошло не так. Потому что на маршруте появились Апачи. FPV попали точно в цель. Техника, живая сила - все превращено в дым, металл и мясо", - прокомментировали видео в подразделении.
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Серый Вовк
показать весь комментарий30.07.2025 21:38 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Begemot Pepa
показать весь комментарий30.07.2025 21:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Серый Вовк
показать весь комментарий30.07.2025 22:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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