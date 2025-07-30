Бойцы Слобожанской бригады сорвали штурм противника и уничтожили его технику вместе с живой силой. ВИДЕО

Подразделение беспилотных авиакомплексов Apachі 90-го батальона 81-й аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ сорвало атаку врага.

Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг готовился к штурму. Техника завелась. Пехота приготовилась. План был прост - зайти, зачистить, закрепиться. Но что-то пошло не так. А точнее - все пошло не так. Потому что на маршруте появились Апачи. FPV попали точно в цель. Техника, живая сила - все превращено в дым, металл и мясо", - прокомментировали видео в подразделении.

Также смотрите: Бойцы 66 ОМБр точно атакуют дронами-камикадзе российских пехотинцев на Лиманском направлении. ВИДЕО