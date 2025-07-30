Бійці Слобожанської бригади зірвали штурм противника та знищили їхню техніку разом з живою силою. ВIДЕО
Підрозділ безпілотних авіакомплексів Apachі 90-го батальйону 81-ої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ зірвав атаку ворога.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог готувався до штурму. Техніка завелась. Піхота приготувалась. План був простий — зайти, зачистити, закріпитись. Але щось пішло не так. А точніше — все пішло не так. Бо на маршруті з’явилися Апачі. FPV лягли точно в ціль. Техніка, жива сила — усе перетворено на дим, метал і м’ясо", - прокоментували відео в підрозділі.
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Серый Вовк
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Begemot Pepa
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Серый Вовк
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