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Бійці Слобожанської бригади зірвали штурм противника та знищили їхню техніку разом з живою силою. ВIДЕО

Підрозділ безпілотних авіакомплексів Apachі 90-го батальйону 81-ої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ зірвав атаку ворога.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог готувався до штурму. Техніка завелась. Піхота приготувалась. План був простий — зайти, зачистити, закріпитись. Але щось пішло не так. А точніше — все пішло не так. Бо на маршруті з’явилися Апачі. FPV лягли точно в ціль. Техніка, жива сила — усе перетворено на дим, метал і м’ясо", - прокоментували відео в підрозділі.

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Автор: 

армія рф (18329) ліквідація (4283) 81 окрема аеромобільна бригада (71)


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Живая сила это ни про кацапов полуживая немощь ,это да.
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30.07.2025 21:38 Відповісти
а хто ж тоді, кожного дня тисне та захоплює нашу землю?
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30.07.2025 21:56 Відповісти
Это делает стадо безмозглых баранов тупо идущих на убой о какой силе может идти речь, когда кацапы положили под миллион своих дегенератов и четвёртый год воюют на Донбассе
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30.07.2025 22:01 Відповісти
 
 