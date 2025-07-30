Бійці 66 ОМБр точно атакують дронами-камікадзе російських піхотинців на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Російське командування на Лиманському напрямку вирізняється особливою жорстокістю до своїх військовослужбовців. Особовий склад окупаційної армії буквально заштовхують просто на поля смерті, де назавжди залишилися сотні тіл їхніх попередників.
При цьому забезпечення медициною, продовольством чи навіть банальною водою на вкрай низькому рівні, а місцями — зовсім відсутнє. Як наслідок — відчутне зростання випадків добровільної здачі в полон російських військовослужбовців у смузі відповідальності 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, інформує Цензор.НЕТ.
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Ihor Ihor #577453
показати весь коментар30.07.2025 20:35 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Ирина Александра
показати весь коментар30.07.2025 21:01 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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