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Бійці 66 ОМБр точно атакують дронами-камікадзе російських піхотинців на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Російське командування на Лиманському напрямку вирізняється особливою жорстокістю до своїх військовослужбовців. Особовий склад окупаційної армії буквально заштовхують просто на поля смерті, де назавжди залишилися сотні тіл їхніх попередників.

При цьому забезпечення медициною, продовольством чи навіть банальною водою на вкрай низькому рівні, а місцями — зовсім відсутнє. Як наслідок — відчутне зростання випадків добровільної здачі в полон російських військовослужбовців у смузі відповідальності 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 5 ОШБр знищили знищили замаскований танк окупантів, гармату, бліндажі та інженерні укриття. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18329) ліквідація (4283) 66 окрема механізована бригада (33)


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Атакують не "точно", а влучно.
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30.07.2025 20:35 Відповісти
але ж гарно...
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30.07.2025 21:01 Відповісти
 
 