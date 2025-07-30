Бойцы 66 ОМБр точно атакуют дронами-камикадзе российских пехотинцев на Лиманском направлении. ВИДЕО
Российское командование на Лиманском направлении отличается особой жестокостью к своим военнослужащим. Личный состав оккупационной армии буквально заталкивают прямо на поля смерти, где навсегда остались сотни тел их предшественников.
При этом обеспечение медициной, продовольствием или даже банальной водой на крайне низком уровне, а местами - совсем отсутствует. Как следствие - ощутимый рост случаев добровольной сдачи в плен российских военнослужащих в полосе ответственности 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго, информирует Цензор.НЕТ.
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Ihor Ihor #577453
показать весь комментарий30.07.2025 20:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ирина Александра
показать весь комментарий30.07.2025 21:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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