Воины 5-й ОШБр уничтожили замаскированный танк оккупантов, орудие, блиндажи и инженерные укрытия. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили замаскированный танк оккупантов, орудие, блиндажи и инженерные укрытия россиян.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий30.07.2025 18:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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