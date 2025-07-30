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Воины 5-й ОШБр уничтожили замаскированный танк оккупантов, орудие, блиндажи и инженерные укрытия. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили замаскированный танк оккупантов, орудие, блиндажи и инженерные укрытия россиян.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Силы обороны поразили танк, миномет, 7 автомобилей, 4 блиндажа, 3 башни связи, 3 укрытия россиян на Сумщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20169) ликвидация (3891) 5 ОШБр (129)


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Двічі знищили один танк, чи два різні танки? 😉 Воїни 5 ОШБр знищили знищили замаскований танк окупантів, гармату, бліндажі та інженерні укриття. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3566133
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30.07.2025 18:48 Ответить
 
 