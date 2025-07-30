Силы обороны поразили танк, миномет, 7 автомобилей, 4 блиндажа, 3 вышки связи, 3 укрытия россиян в Сумской области. ВИДЕО
На Сумщине пограничники-операторы БпЛА поразили танк, миномет, 7 транспортных средств, пункт управления дронами с выносной антенной, 4 блиндажа, 3 вышки связи, 3 укрытия. Также враг понес потери и в живой силе.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий30.07.2025 18:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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