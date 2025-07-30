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Силы обороны поразили танк, миномет, 7 автомобилей, 4 блиндажа, 3 вышки связи, 3 укрытия россиян в Сумской области. ВИДЕО

На Сумщине пограничники-операторы БпЛА поразили танк, миномет, 7 транспортных средств, пункт управления дронами с выносной антенной, 4 блиндажа, 3 вышки связи, 3 укрытия. Также враг понес потери и в живой силе.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Пограничники уничтожили мотоцикл, 2 автомобиля, точку запуска вражеских беспилотников и пятерых оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20169) Госпогранслужба (6710) уничтожение (7576)


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30.07.2025 18:04 Ответить
 
 