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Пограничники уничтожили мотоцикл, 2 машины, точку запуска вражеских беспилотников и пятерых оккупантов. ВИДЕО

Минометные расчеты пограничников и ударные группы БпЛА бригады "Гарт" на Волчанском направлении четко работают по координатам, предоставленным аэроразведчиками. Результат такого сотрудничества впечатляет - уничтожены: мотоцикл, две машины противника, точка запуска вражеских беспилотников, пять оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (20169) Госпогранслужба (6710) уничтожение (7576)


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