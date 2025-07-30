Пограничники уничтожили мотоцикл, 2 машины, точку запуска вражеских беспилотников и пятерых оккупантов. ВИДЕО
Минометные расчеты пограничников и ударные группы БпЛА бригады "Гарт" на Волчанском направлении четко работают по координатам, предоставленным аэроразведчиками. Результат такого сотрудничества впечатляет - уничтожены: мотоцикл, две машины противника, точка запуска вражеских беспилотников, пять оккупантов.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
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