Воины Ингулецкой бригады сбросами боеприпасов ликвидировали 8 российских захватчиков. ВИДЕО

Дронари 1-го батальона 60-й механизированной Ингулецкой бригады ликвидировали российских захватчиков.

Видео боевой работы было обнародовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"Кацапы решили побегать в зоне нашей ответственности - добегались. Никакие кусты, блиндажи или хитрожопые маневры не спасают - видим, ловим, выносим. Каждый, кто сунется - будет фаршем", - прокомментировали видео в бригаде.

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