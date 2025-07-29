Воины Ингулецкой бригады сбросами боеприпасов ликвидировали 8 российских захватчиков. ВИДЕО
Дронари 1-го батальона 60-й механизированной Ингулецкой бригады ликвидировали российских захватчиков.
Видео боевой работы было обнародовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
"Кацапы решили побегать в зоне нашей ответственности - добегались. Никакие кусты, блиндажи или хитрожопые маневры не спасают - видим, ловим, выносим. Каждый, кто сунется - будет фаршем", - прокомментировали видео в бригаде.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Микола Січень #486030
показать весь комментарий30.07.2025 06:21 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Alessandro Moretti
показать весь комментарий30.07.2025 06:27 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль