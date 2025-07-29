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Воины Ингулецкой бригады сбросами боеприпасов ликвидировали 8 российских захватчиков. ВИДЕО

Дронари 1-го батальона 60-й механизированной Ингулецкой бригады ликвидировали российских захватчиков.

Видео боевой работы было обнародовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"Кацапы решили побегать в зоне нашей ответственности - добегались. Никакие кусты, блиндажи или хитрожопые маневры не спасают - видим, ловим, выносим. Каждый, кто сунется - будет фаршем", - прокомментировали видео в бригаде.

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Автор: 

армия РФ (20169) ликвидация (3891) 60 ОМБр (42)


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добре...
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30.07.2025 06:21 Ответить
Ідеальне відео та саундтрек. Хтось має уявлення, хто грає?
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30.07.2025 06:27 Ответить
 
 