Воїни Інгулецької бригади скидами боєприпасів ліквідували 8 російських загарбників. ВIДЕО
Дронарі 1-го батальйону 60-ої механізованої Інгулецької бригади ліквідували російських загарбників.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
"Кацапи вирішили побігати в зоні нашої відповідальності — добігалися. Ніякі кущі, бліндажі чи хитрожопі маневри не рятують — бачимо, ловимо, виносимо. Кожен, хто сунеться — буде фаршем", - прокоментували відео у бригаді.
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Микола Січень #486030
показати весь коментар30.07.2025 06:21 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Alessandro Moretti
показати весь коментар30.07.2025 06:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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