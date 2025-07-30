Воїни Інгулецької бригади скидами боєприпасів ліквідували 8 російських загарбників. ВIДЕО

Дронарі 1-го батальйону 60-ої механізованої Інгулецької бригади ліквідували російських загарбників.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Кацапи вирішили побігати в зоні нашої відповідальності — добігалися. Ніякі кущі, бліндажі чи хитрожопі маневри не рятують — бачимо, ловимо, виносимо. Кожен, хто сунеться — буде фаршем", - прокоментували відео у бригаді.

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