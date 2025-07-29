Спецпризначенці ССО збили ворожий дрон "Мавік", а також атакували піхоту і знищили антени зв’язку. ВIДЕО
На Північно-Слобожанському напрямку бійці 4-го полку Сил спеціальних операцій дроном атакували та збили ворожий безпілотник "Мавік".
Про це повідомили на сторінці 4-го полку ССО, інформує Цензор.НЕТ.
Крім того, FPV-дрони спецпризначенців уразили ворожу піхоту та знищили антени зв’язку, які використовували підрозділи армії РФ.
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