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Спецпризначенці ССО збили ворожий дрон "Мавік", а також атакували піхоту і знищили антени зв’язку. ВIДЕО

На Північно-Слобожанському напрямку бійці 4-го полку Сил спеціальних операцій дроном атакували та збили ворожий безпілотник "Мавік".

Про це повідомили на сторінці 4-го полку ССО, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, FPV-дрони спецпризначенців уразили ворожу піхоту та знищили антени зв’язку, які використовували підрозділи армії РФ.

Також дивіться: Російський загарбник заховався у кущах, а згодом жбурнув автомат у дрон-камікадзе "Птахів Мадяра". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18320) ліквідація (4277) ССО Сили спеціальних операцій (544)


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